Фигурант дела о реабилитации нацизма из Перми ранее уже привлекался по уголовной статье

Москва, 23 мая. Житель Перми, которого обвиняют в публикации фотографии генерала Андрея Власова, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По имеющимся данным, молодой человек ранее стал фигурантом уголовного дела из-за угрозы убийством собственного дедушки. Кроме того, правоохранителями был зафиксирован факт избиения им собственной матери.

Ранее представители Следственного комитета РФ возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Казани и Перми. Их подозревают в публикации фотографий нацистского лидера Адольфа Гитлера и изменника Родины Андрея Власова на сайте «Банк Памяти».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о реабилитации нацизма. Правоохранители провели допросы подозреваемых и обыски по местам их жительства.

Ранее сообщалось, что организаторы движения «Бессмертный полк» передали в Следственный комитет IP-адреса тех, кто для участия в онлайн-акции отправлял фотографии нацистов.