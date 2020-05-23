Халифа Хафтар обратился к военнослужащим ЛНА по радио

Бенгази, 23 мая. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар выступил по радио с обращением в адрес всех военнослужащих. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.

«Наши славные офицеры и солдаты противостоят отвратительному турецкому колонисту, который жаждет захватить наши богатства, после того, как всякие нечестивые предатели и агенты пали ниц перед ним. Это полномасштабная священная война, которая закончится победой», — заявил Халифа Хафтар.

Напомним, Турция активно участвует в ливийском конфликте, не скрывая факта своей интервенции с 2019 года, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключил ряд соглашений с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Анкара поставляет боевикам в Триполи вооружение в обход оружейного эмбарго ООН и наемников из сирийского Идлиба, игнорируя все достигнутые международные договоренности в Москве и Берлине.

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции в четверг предоставил неопровержимые доказательства военной интервенции Турции в Ливию — он предоставил журналистам несколько видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, захваченным военнослужащими ЛНА. На видео был запечатлен путь перевозки БТР из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи» — улика свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН. С другими представленными доказательствами можно ознакомиться в материале ФАН.

Полученной «помощью» в Триполи распоряжаются для отстаивания интересов Турции в регионе и захвата новых территорий. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах в окрестностях столицы — под огонь попали жилые районы в Абу Салиме. Кроме того, ввиду ухудшения ситуации на фронте для ПНС боевики жду подкрепления от ополчения Мисураты, турецких и сирийских наемников в Таварге.