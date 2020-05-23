Шаповалов назвал отношения США и Турции в Сирии переходом от одного кризиса к другому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Ливии и Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние вопросы, а также ситуация в регионе, в частности в Ливии и Сирии. Было подтверждено, что наши страны солидарны в борьбе с эпидемией коронавируса», — приводит РИА Новости заявление администрации турецкого президента.

Подчеркивается, что Трамп и Эрдоган договорились также о «поддержании тесного политического и военного сотрудничества с целью установления мира и стабильности в регионе».

Анкара и Вашингтон с недавних пор резко изменили риторику в отношении друг друга и заговорили о дружбе и партнерстве. Примечательно, что такая оттепель в отношениях глав двух государств наступила параллельно активной фазе турецкого захвата сирийских территорий, начавшейся в этом году. Однако Турции и США остается что делить в Сирии и по сей день.

Подробнее о том, почему контакты Трампа и Эрдогана являются лишь попыткой завуалировать большой кризис в отношениях двух стран, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Помощь американцам в краже нефти

В октябре минувшего года отношения между Соединенными Штатами и Турцией оставляли желать лучшего. Глава Белого дома угрожал уничтожить экономику Турции и призывал турецкого коллегу «не быть дураком». Камнем преткновения для сторон стал курдский вопрос в Сирии.

Американская сторона, не добившись результатов по свержению правительства САР, решила незаконно присвоить себе местную нефть. Однако кража ценных ресурсов, принадлежащих сирийскому государству, неосуществима без охраны, для чего США и использовали вооруженные курдские формирования. Боевики так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF) за деньги принялись помогать военным США вывозить нефть.

Анкара, долгие годы борющаяся с курдами, оказалась крайне недовольна этим сотрудничеством. Президент Эрдоган потребовал от властей Соединенных Штатов передачи Турции командующего SDF Мазлума Кобани. Турецкий лидер назвал его «террористом», связанным с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Перепалка привела к объявлению Белым домом о выводе войск из Северо-Восточной Сирии, что и сделало возможным турецкое вторжение в этот регион арабской республики.

Террористы на службе у Эрдогана

Однако позиции США и Турции не перестают расходиться и за пределами ситуации с курдами. Так, американцы объясняли свое незаконное вторжение в Сирию якобы борьбой с джихадистами. В частности, Вашингтон признал террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, террористическая организация, запрещенная в РФ). Несмотря на это, «союзники» США в Анкаре не брезгуют контактами с ХТШ в своих оккупационных целях. Более того, Турция оказывает им непомерную помощь.

Так, в начале этого года при наступлении на позиции правительственной армии в Идлибской зоне деэскалации именно турецкая сторона поддержала джихадистов бронетехникой, оружием и ударами с воздуха, что позволило боевикам удержать фронт. Кроме того, Турция, не желающая отдавать Дамаску Идлиб, наводнила провинцию своими войсками, возведя на этой территории свыше 50 наблюдательных пунктов.

Попытка скрыть противоречия

США и Турция являются союзниками лишь с формальной точки зрения. Таким мнением с ФАН поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

«Они входят в состав НАТО, и на территории Турции есть американские военные объекты. Однако между двумя странами существует великое множество противоречий, конфликтов. Особенно в контексте отношения Турции и США к курдам. США используют курдскую общину в своих планах по контролю над ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности, фактически реализуя доктрину так называемого Большого Ближнего Востока, в рамках которой курдам отведена важнейшая роль в дестабилизации и деконструкции современного Ближнего Востока и создания ситуации управляемого хаоса, которым будут управлять американцы. Ведущая роль здесь отведена разрушению таких государств, как Ирак и Сирия», — заявил политолог.

По мнению Шаповалова, США используют территориальные претензии курдов, чтобы реализовать свои амбиции в регионе.

«Опираясь на курдскую общину, эксплуатируя давнее желание курдов иметь самостоятельное и независимое государство, США реализуют свои собственные цели в регионе. Это не может радовать Турцию, так как для турок курдская проблема — застарелая и чрезвычайно важная тема, касающаяся и самого турецкого государства, а также мешающая Анкаре реализовать собственные гегемонистские и экспансионистские цели на Ближнем Востоке. Таким образом, интересы США и Турции здесь прямо противоположны», — заметил эксперт.

Собеседник агентства уверен, что такие «дружественные» контакты Вашингтона и Анкары — лишь попытка скрыть массу противоречий в отношениях двух стран.

«Поэтому отношения между Турцией и США чрезвычайно натянуты. Мы наблюдаем на протяжении нескольких месяцев переход от одного кризиса в этих отношениях к другому. Нынешние слова, декларации, сказанные Трампом и Эрдоганом, — не более чем попытка завуалировать глубинные противоречия, которые лежат в основе современных американо-турецких отношений», — подчеркнул Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.