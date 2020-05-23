Россияне поддержали тульскую медсестру в бикини флэшмобом в купальниках

Москва, 23 мая. Жители Самары запустили флэшмоб в поддержку медсестры из Тулы, которая надела защитный костюм поверх купальника из-за невыносимой жары. Россияне сфотографировались в похожем виде, отметив, что в медицинских костюмах действительно душно.

Получившиеся фото самарцы опубликовали в соцсетях под хэштегом #поракупальников. Несмотря на то, что участники акции использовали ненастоящие костюмы, по их словам, провести в таком облачении долгое время просто невозможно.

«В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважение врачам. В купальнике ничего постыдного нет, обычная вполне одежда», — рассказал местный журналист Леонид Кошман, передает телеканал «360».

Активисты также пожелали медикам как можно меньше работать в таких условиях.

Ранее один из пациентов тульской больницы опубликовал в Сети фотографию медсестры, которая исполняла свои обязанности в защитном костюме, надетом поверх купальника. Необычный наряд девушка выбрала из-за непереносимой духоты.

Руководство медучреждения сделало сотруднице устное предупреждение, однако за нее вступился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона лично встретился с девушкой и поблагодарил за работу.