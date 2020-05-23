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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. МО Измайловское, Санкт-Петербург. ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Наша съемочная группа отправилась в рейд по магазинам и торговым точкам в исторический центр Санкт-Петербурга — округ Измайловское.

Округ назван в честь Измайловского полка, который, в свою очередь, был назван в честь подмосковного села Измайлово, любимой резиденции императрицы Анны Иоанновны.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

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