Навальный выбрал «лицом малого бизнеса» маргиналов и нарушителей закона

Судьба малого бизнеса стала одной из главных тем, поднимаемых при обсуждении пандемии коронавируса и ее последствий для экономики. Во многих случаях предприниматели могут рассчитывать на помощь государства, но, если фирма не попадает под критерии тех, кому обещаны субсидии, поддержка будет в минимальном объеме. Это вызывает понятное недовольство многих бизнесменов, которое, в свою очередь, использует оппозиция.

Юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь обратила внимание на ролик, в котором недавно зарегистрировавший ИП гражданин возмущается, что ему отказали в выплатах. Мужчина рассказывает, что открыл свою торговую точку в марте, незадолго до объявления карантина и других антипандемийных мер, подал заявку на субсидии, но получил отказ.

Он очень переживает, что вынужден работать почти себе в ущерб и не получит поддержки, однако штрафы платить обязан.

Где-то в середине его пламенной речи становится чуть понятнее, что бизнесмена еще никто не штрафовал. Он лишь опасается, что из-за «палочной системы и ради выполнения плана по протоколам» ему выпишут штраф на 50 тысяч рублей за отсутствие пузырька с санитайзером или еще какую-то мелочь. Эту сумму он называет непосильной для себя.

Паниковать из-за штрафа, который еще не выписывали, — странное поведение для человека, достаточно решительного, чтобы начать свой бизнес, и, очевидно, знакомого с правилами торговли и предписаниями на период пандемии. Но ролик записан, выводы сделаны: государство оставило малый бизнес выживать собственными силами, но не оставило мысли на нем нажиться.

Любовь Соболь, репостнувшая запись, сама ее не комментировала. Но ранее ее начальник Алексей Навальный выложил другой ролик, где все еще интереснее. Светлана Алвес из Красноярска, открывшая частный детский садик, переживает, что не может получить от государства деньги в связи с необходимостью закрыться, и вынуждена была уволить работников и теперь требует выплатить ей деньги.

Позже в беседе с Алексеем Пивоваровым Алвес признается, что нарушила трудовое законодательство России и не устроила людей на работу. Налоги она тоже не платила.

И Алексей Навальный обвиняет в том власть, предлагая тем, кто против прямых выплат всем гражданам России нынешней, «посмотреть ей в глаза».

К наемным работникам, попавшим в трудную ситуацию, Навальный и его друзья тоже внимательны, но своеобразно. В ролике, выложенном Владимиром Миловым, молодой человек — работник некой торговой сети — говорит, что его отправили в отпуск без содержания. Он считает, что прав Навальный, предложивший свои «5 шагов» и прямые выплаты, а государство — не очень. Но к работодателю «претензий не имеет». Хотя крупный ретейлер на рынке одежды мог бы выделить своим сотрудникам хоть какие-то деньги.

Сложно осуждать людей, соглашающихся трудиться за зарплату в конверте или подписать заявление об отпуске без содержания, чтобы предприниматель мог не платить то, что должен. Во многих случаях отказаться — значит не получить вообще ничего и пробыть без работы еще непредсказуемо долго. Но почему в нечестности хозяина бизнеса опять виновато государство — это может себе объяснить только Навальный.

Навальный не первый, кто отрабатывает тему отказа в прямых выплатах через личные истории предпринимателей. Ранее хозяйка бренда «Мам, купи!» Дарья Зарыковская, бывшая вебкам-модель, выпускающая молодежную одежду и сувениры, говорила об этом на «Эхе Москвы». Девушка тоже возмущалась, что вынуждена была закрыть магазин, так как арендодатель не пошел ей навстречу, отказавшись снизить арендную плату на время простоя, и еще потребовал неустойку. Поэтому сейчас ей очень нужны деньги на поддержку бизнеса, причем немедленно.

С точки зрения либерализма и рыночной экономики опять странный довод: не сумели договориться два деловых человека. Право одного — просить скидку и отсрочку, право другого — отказать, все законно, хотя и некрасиво. Но Зарыковская хотя бы платила налоги, и нет сведений, что оставила без денег своих сотрудников.

Навальный же выбрал «лицом малого бизнеса», который власти обижают и угнетают, настоящих маргиналов от бизнеса — людей, принципиально не желающих брать на себя ответственность за нанятых работников, даже в минимальном объеме, который диктует Трудовой кодекс, и паникующих из-за гипотетических штрафов за нарушения простейших для выполнения санитарных правил.

Учитывая, что среди читателей Навального наверняка есть люди, работающие по найму, им стоит насторожиться: лидер прекрасной России будущего защищает интересы тех, кто ведет дело незаконно и даже в частном порядке не хочет в кризис помогать людям, которые работали на него. Это наводит на мысль, что для Навального правила эпохи «дикого капитализма», когда права есть только у хозяина бизнеса, а работник может лишь согласиться выполнять свои обязанности без твердых гарантий, что что-то получит, или не наниматься, — норма.