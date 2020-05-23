Баранец объяснил, как США «помогают» Украине следить за Россией в Крыму

Даже стопроцентное знание всех российских военных секретов не позволит украинской армии надеяться на победу над Россией в случае прямого вооруженного столкновения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал информацию украинского консалтингового агентства Defense Express, заявившего, что космические спутники западных стран используются властями Украины для отслеживания действий России в Крыму. Отмечается, что с помощью высокотехнологичной техники представляется возможным определить места расположения инженерных заграждений и образцы военной техники «противника», в роли которого, по всей видимости, выступает Российская Федерация.

«Все это звучит невероятно нелепо, — отметил Баранец. — Генеральный штаб и Министерство обороны Украины и так регулярно в режиме реального времени получают все снимки российской армии из космоса, которые только в состоянии сделать американцы. И совсем не секрет, что в Крыму у нас расположена мощная группировка войск, состоящая из воздушных, сухопутных и морских элементов. Так что если совсем уж серьезно думать о том, что ВСУ попытаются силовым путем решить «крымский вопрос», то счет будет 100:0 в нашу пользу».

Военный эксперт понадеялся, что «совсем уж идиотов» в украинской армии нет: ее генералы не слепые и должны видеть, что из себя представляют как их собственные, так и российские вооруженные силы.

«Что же касается снимков из космоса, то ими НАТО охотно с Киевом делится, — уверен собеседник ФАН. — Но уверяю вас, никакого дополнительного вреда Россия от этого понести не сможет: и без того в Крыму засилье украинской агентуры. Наша военная контрразведка еле успевает выковыривать всю эту пакость!».

Баранец отметил, что практической пользы снимки со спутников украинскому Генштабу принести не в состоянии.