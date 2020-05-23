Речную навигацию скорректировали из-за коронавируса на Ямале

Салехард, 23 мая. Несколько теплоходных рейсов пришлось пересмотреть из-за пандемии коронавирусной инфекции на Ямале. Кроме того, в регионе введены дополнительные меры безопасности при перевозке пассажиров речным транспортом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Местных жителей обязали носить средства индивидуальной защиты на борту теплохода. Им также измеряют температуру перед рейсом и выдают антисептики. Кроме того, обязательным является соблюдение социальной дистанции на борту судна.

Отмечается, что билеты на теплоходы из отдаленных поселков региона начнут продавать в кассах уже в конце мая. При этом отмечается, что следующие из Салехарда по межмуниципальным маршрутам суда могут брать на борт не более 50% пассажиров от общего количества мест. Такое же правило распространяется на межрегиональные маршруты с территории Ханты-Мансийского автономного округа, передает infox.ru.

На дальних маршрутах теперь будут использовать быстроходные суда и аэротранспорт. Подчеркивается, что рейсы по направлению Омск — Тобольск — Салехард были временно отменены. Также пересмотрен маршрут в село Антипаюту и поселок Новый Порт. С конца мая в Антипаюту пассажиров будут доставлять на вертолетах. Кроме того, с 3 июля в Новый Порт людей будут перевозить на быстроходном пассажирском судне, которое отвечает современным требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что движение большегрузов к границе с Китаем временно приостановлено в Приморье для того, чтобы избежать большого скопления людей и машин, передает «Дейта».