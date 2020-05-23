Подозреваемые в реабилитации нацизма оказались последователями блогера Навального

Москва, 23 мая. Два фигуранта уголовных дел о реабилитации нацизма раскаялись в том, что на виртуальной акции «Бессмертный полк» оказались очень одиозными персонажами, которые получили неоднозначную славу в Сети.

СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Казани и Перми. Речь идет об отправленных фото нацистских лидеров и предателей Родины на сайт «Бессмертный полк онлайн» во время проведения всероссийской акции в честь Дня Победы.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, причастными к провокации с размещением анкет с фото Гитлера, Гиммлера, Мюллера, Власова и других нацистов в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка» оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, разместивший фото Гитлера, извинился и признался, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения. Даниил Шестаков, который разместил снимок Власова, объяснил свой поступок неуместной шуткой. СК РФ продолжает выявлять лиц, которые загружали фотографии нацистов на сайт.

Но выявленных личностей, как оказалось, можно смело приравнивать к числу неадекватных. Так, пермяк Даниил Шестаков — сторонник Алексея Навального — представляет самую настоящую опасность для окружающих. Об этом свидетельствуют кадры, которые появились в Сети еще несколько лет назад. На них оскорбляет и бьет собственную мать за то, что та взяла с собой в путешествие не его, а младшего сына. Кроме того, Шестаков не раз нарушал правила проведения митинга и участвовал в них. Также он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Не менее интересное прошлое у второго фигуранта дела. Им оказался житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, которого уже привлекали за кражу. Он также является сторонником Навального, левым экстремистом и участником Казанского бессрочного протеста. Оппозиционер не гнушался публиковать в своих соцсетях фотографии Гитлера и радужные флаги. Кроме того, он открыто признавался, что употреблял наркотические препараты. Да и место его жительства вызывает многочисленные вопросы — грязь и бардак.

«Просто вдумайтесь — больной на голову радужный оппо-активист с пониженной социальной ответственностью, левак, оправдывает нацизм. Картина маслом. А других в этом движе просто нет — все обвиняемые по делу «Бессмертного полка» сплошь упоротые маргиналы», — прокомментировал инцидент юрист Илья Ремесло.

В отношении Шестакова и Эль-Айюби возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Сенатор Франц Клинцевич призвал осудить их на максимальный срок и «заклеймить позором». В РФ достаточно лояльное законодательство, но позволяет по этому вопросу наказать преступников на достаточно серьезный тюремный срок, сказал он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Сенатор призвал разбираться не только с теми, кто в этом году регистрировал на «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов, но и «с зарубежным контентом, который формировал мировоззрение провокаторов».