Сирия, 24 мая. В тюрьме ХТШ в городе Сармада на севере Идлиба произошел бунт. САА удалось выявить крупный схрон с вооружением террористов на западе Даръа. Турция и РФ договорились об открытии участка шоссе М-4 между Манбиджем и Тель-Абьядом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон террористов на западе Даръа; обменивались ударами с боевиками в южной части Идлиба; разминировали более двух гектаров территории на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ас-Сабха на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направила дополнительные отряды к городу Сармада в Идлибе для подавления бунта в местной тюрьме.

Курдские вооруженные бандгруппы: провели аресты в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре и в населенном пункте Тель ас-Саман в Ракке; заявили о выявлении тайника ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора; обвинялись в причастности к пожарам в Ракке; подозреваются в минировании автомобиля в Аль-Бабе в Алеппо и организации взрывов в городе Рас аль-Айн.

Международная коалиция: провела патрулирование на северо-востоке Хасаки; заявила об уничтожении бывшего полевого командира ИГ в Африне.

ВС Турции: задействовали разведывательные дроны в провинции Идлиб; перебросили военный конвой на север Хасаки.

Провинция Алеппо

Международная коалиция заявила о проведении спецоперации на северо-западе Алеппо. Утверждалось, что при помощи ударных беспилотников был уничтожен автомобиль, в котором находился один из бывших террористов «Исламского государства», занимавший высокий пост в рядах группировки. Боевик имел при себе поддельное удостоверение. Двое его спутников принадлежали к числу боевиков протурецкого формирования «Ахрар аш-Шам». Известно, что инцидент произошел поблизости от населенного пункта Искан в Африне.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Аль-Баб, контролируемом протурецкими боевиками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что СВУ было заложено в автомобиле. Никто из местных жителей не пострадал. В организации взрыва обвинялись члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль накануне продолжились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Интернет-портал Al Nour передавал, что во время обысков курдскими боевиками были задержаны несколько мирных жителей.

На востоке провинции был обнаружен тайник с вооружением, принадлежавший террористам «Исламского государства». Twitter-канал (war_noir) опубликовал фото, на которых запечатлено извлеченное из схрона вооружение. Информации о местонахождении хранилища до сих пор не поступало.

Стычки между двумя арабскими племенами произошли в населенном пункте Аль-Маашик, контролируемом силами SDF. Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) передавал, что столкновения привели к жертвам с обеих сторон. О том, что послужило поводом для начала вооруженного конфликта, все еще неизвестно.

Поступала информация о взрыве в городе Ас-Сабха в юго-восточной части провинции. Медиапортал DeirezZor 24 сообщал, что, несмотря на отсутствие жертв среди мирных жителей, детонация СВУ привела к возникновению пожара. В установке бомбы подозревались члены подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Даръа

В провинции Даръа в минувшие сутки фиксировались новые вылазки неизвестных, жертвами которых стали бывшие боевики, урегулировавшие свой правовой статус с властями САР еще в 2018 году. Один из них был убит у населенного пункта Нахта, покушение на другого произошло в административном центре региона.

Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) тем временем продолжили обследовать западные районы провинции с целью ликвидации следов военного присутствия террористов. Агентство новостей SANA News передавало, что результатом поисков стало выявление тайника боевиков, из которого было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Кроме того, завершился новый этап разминирования территорий на юго-западе САР. В ходе проведенных работ удалось зачистить 2,3 гектара местности в Даръа и соседнем Дамаске.

Провинция Идлиб

В первой половине дня группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» заявила о завершении подготовки новой партии снайперов. Пополнив свои ряды, боевики интенсифицировали артобстрелы в южных районах провинции. По данным SOHR, перестрелки наблюдались у населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра и Кафр-Набаль.

В северных районах провинции, а также в пригородах административного центра региона были замечены турецкие беспилотники. Осуществленные вылеты носили разведывательный характер.

Поступали данные о бунте заключенных в тюрьме в городе Сармада, подконтрольном террористам ХТШ. Преступникам удалось завладеть оружием и вступить в вооруженную борьбу с охранниками. К месту случившегося были переброшены дополнительные отряды группировки.

Провинция Ракка

В минувшие сутки Турция и РФ достигли договоренности об открытии участка трассы М-4, соединяющего города Манбидж и Тель-Тамр. Движение между зонами контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецких формирований возобновится в грядущий понедельник в 9.00.

Информационный портал Al Nour сообщал об обысках, предпринятых курдскими боевиками в северной части Ракки. Стало известно, что при попытке произвести арест мирных жителей в городе Тель ас-Саман члены «Демократических сил Сирии» столкнулись с сопротивлением и открыли стрельбу. В результате несколько человек были ранены. Позднее рейды SDF также состоялись к югу от административного центра провинции. Twitter-канал (RojavaNetwork) заявлял об аресте пяти предполагаемых террористов.

Снова наблюдались пожары на линии соприкосновения курдских бандгрупп и формирований, выступающих при поддержке Анкары. Медиапортал Masar Press Agency заявлял, что ответственность за распространение огня лежит на членах SDF, которые инициировали обстрелы на данном направлении. Пострадали поля у поселения Шаракрак.

Провинция Хасака

Американские военные продолжили осуществлять мониторинг в северных районах Хасаки. По информации новостного агентства Al Nour, патрулирование местности проводилось в населенном пункте Аль-Джавадия.

В район города Рас аль-Айна, контролируемого союзниками Турции, прибыл турецкий военный конвой. Медиапортал SOHR передавал, что на территорию провинции въехали 30 грузовиков с техникой и строительными материалами. Конвой проследовал в направлении города Тель-Тамр в Ракке.

Около 300 дунамов посевов были уничтожены в результате пожаров в сельскохозяйственных районах в окрестностях лагеря «Аль-Хол». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (ismailaltourad).

Вечером поступила информация о детонации пяти мин в Рас аль-Айне. Жертвами взрывов стали по меньшей мере трое гражданских лиц. В причастности к произошедшему подозреваются члены курдских бандгрупп.

1 Организация запрещена на территории РФ.