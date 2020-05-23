Москва, 23 мая. Сингапурские ученые выяснили, как долго пациенты с положительным тестом на коронавирус могут распространять инфекцию.

Ученые из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что пациенты с коронавирусом остаются заразными на протяжении 11 дней после появления первых симптомов.

По данным газеты The Straits Times, Министерство здравоохранения Сингапура пока не приняло во внимание результаты исследования. В настоящее время в Сингапуре пациент может быть выписан из больницы только после двух тестов на коронавирус, которые продемонстрируют отрицательный результат.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 5,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 338 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 326 тысяч случаев, более 3,2 тысячи человек умерли. Более 108 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц. В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.