Сирия, 23 мая. У 11 сирийцев, прибывших в САР из Кувейта, был диагностирован COVID-19. В городе Рас аль-Айн на севере Хасаки одновременно детонировали пять мин. Террористов ИГ1* обвиняют в поджоге полей в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа; задержали шесть подозреваемых в организации нападений на бывших боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: обвиняется в поджоге полей на северо-западе Ракки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в причастности к организации взрывов в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки; задержали пять человек к югу от Ракки по подозрению в связях с ИГИЛ1.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило об 11 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Известно, что все заболевшие недавно вернулись в Сирию из Кувейта. Таким образом, общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в САР достигло 70 человек, 37 из которых выздоровели, а четверо скончались.

Между тем в Дамаске завершился очередной этап работ по разминированию местности. Отмечается, что саперы правительственных сил обследовали районы города Дума в Восточной Гуте. Кроме того, инженерные подразделения САА были задействованы в соседней провинции Даръа, в городах Джасим и Эль-Харра. В результате удалось разминировать более двух гектаров территории, а также уничтожить 34 взрывоопасных предмета.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщил о новых вылазках неизвестных в провинции. Так, в районе Аль-Матар административного центра региона произошло покушение на бывшего боевика, примирившегося с правительством САР еще во время операции «Базальт». На пути его следования было активировано СВУ. Еще один сириец был застрелен неподалеку от населенного пункта Нахта северо-восточнее Даръа.

Военные Сирийский Арабской Армии (САА) задержали шестерых человек, подозреваемых в организации взрыва в Даръа. Один из них — бывший боевик «Сирийской свободной армии» (СCА) по имени Махмуд Сархан. В настоящий момент расследование по делу продолжается.

Провинция Ракка

Вновь поступают сообщения о пожарах на севере Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Haleksandrony), горят поля в сельскохозяйственных районах к западу от города Тель-Абьяд. В поджогах на этот раз обвиняют террористов «спящих ячеек» «Исламского государства», активность которых в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) продолжает оставаться высокой.

Между тем курдские боевики заявили о проведении рейдов к югу от Ракки. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), обыски привели к аресту пяти человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой. Более подробных данных о личности задержанных пока не поступало.

Провинция Хасака

Один из поселенцев лагеря для беженцев «Аль-Хол», располагающегося в контролируемом «Демократическими силами Сирии» (SDF) районе провинции, был найден мертвым. Как передает Twitter-канал (spc_fr), его тело было обнаружено в палатке. О причинах гибели беженца пока ничего неизвестно.

В пункте временного размещения сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка. Напомним, прошлой зимой в «Аль-Холе» из-за отсутствия доступа к медицинской помощи скончались более 300 детей. Кроме того, ситуация осложняется присутствием в лагере членов семей террористов «Исламского государства», которые не раз организовывали нападения как на остальных поселенцев, так и на охранников лагеря.

Сразу несколько взрывов прогремели в городе Рас аль-Айн, подконтрольном союзникам Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), одновременно детонировали сразу пять мин. Известно, что как минимум три человека получили ранения. Предполагается, что к организации взрывов имеют отношение боевики курдских бандгрупп.

1 Организация запрещена на территории РФ.