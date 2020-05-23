Ясновидящая Саона уличила Бабкину в пластической операции во время карантина

Москва, 23 мая. Пользователи социальных сетей активно высказывают предположения, что Надежда Бабкина вместо пневмонии на самом деле перенесла очередную пластическую операцию. Проверить эту версию решила ясновидящая Саона.

По ее словам, многие знаменитости используют коронавирус для пиара, при этом никто из известных людей серьезно не пострадал.

«То, что Надежда Георгиевна болела каким-то заболеванием, карты показывают с точностью в 90%. Но то, что она точно перенесла именно коронавирус, я утверждать не могу. Я вижу, что она какое-то время была под наблюдением врачей и пила лекарства. Но, так сказать, все в плановом порядке», — рассказала Саона.

Ясновидящая отметила, что Бабкиной ставили капельницы, но в том, что артистка находилась в тяжелом состоянии, Саона не уверена. Однако она подтверждает, что исполнительница действительно претерпела хирургическое вмешательство.

Саона предположила, что Бабкина во время карантина похудела, а затем с помощью хирургов «избавилась от излишков кожи».