Солнцев посоветовал Бузовой поехать к захватчику отделения банка в Москве

Москва, 23 мая. Бывший участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что Ольге Бузовой определенно стоило бы поехать на место происшествия к отделению «Альфа-банка» в Москве.

Корреспондент Nation News поинтересовался у звезды скандального проекта, отправился ли бы Солнцев навстречу опасности, если бы оказался на месте Бузовой. Шоумен признался, что поехал бы, если от этого зависели жизни других людей. Он также высказался и по поводу ситуации с Бузовой, которая была готова приехать к отделению «Альфа-банка» в Москве, чтобы вступить в переговоры с захватчиком.

С точки зрения Рустама Солнцева, Ольгу надо было привезти туда.

«Она же хайпует на всем! Неделю назад хайповала на войне в форме какого-то ЧОПовца. Чего не поехать было? Надо было ехать! Там бы ничего и не было. Может быть, пендаля бы ей врезал. Все было бы на потеху. Это вот как раз по ней. Надо было ехать, надо было… И посмотреть на этот цирк», — отметил Рустам Солнцев.

Экс-участник «Дома-2» добавил, что в сложившейся ситуации от певицы ничто не зависело.

Напомним, Ольга Бузова ранее заявила, что была готова приехать к отделению «Альфа-банка» в Москве, чтобы вступить в переговоры с захватчиком. Взяв посетителей учреждения в заложники, мужчина потребовал присутствия российской исполнительницы. Артистка была шокирована происходящим, но выразила готовность оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве было заведено уголовное дело после инцидента с захватом заложников в одном из отделений банка на улице Земляной Вал в Москве. Как говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице, уголовное дело возбуждено по статье 206 УК РФ «Захват заложника».