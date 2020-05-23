На захватчика банка в Москве завели уголовное дело. События дня. ФАН-ТВ

Мужчина угрожал взорвать «Альфа-банк» в Москве
Взятие и освобождение заложников в прямом эфире — эта новость сегодня взбудоражила общественность, а любознательных москвичей заставила массово нарушить режим ношения масок и соблюдения дистанции. В одно из столичных отделений «Альфа-банка» ворвался мужчина с сумкой доставщика еды и заявил, что в ней бомба. Сотрудница банка успела позвонить в полицию. Люди сумели покинуть помещение. Когда на место прибыли правоохранители, внутри остался захватчик с одним заложником. Клиент банка не испугался и вступил в диалог со злоумышленником, который рассуждал о жизни и употреблял спиртное. Заложник вел прямую трансляцию происходящего в социальных сетях. Необычайность инцидента заключается в том, что захватчик не выставлял никаких конкретных требований. Кроме одного — привезти в банк Ольгу Бузову. Даже попытался дозвониться до артистки в одной из социальных сетей. Беседы за закрытыми дверьми завершились штурмом, в результате которого мужчину задержали.
«В здание одного из банков, которое расположено на улице Земляной Вал (находится сейчас за моей спиной) зашел мужчина с сумкой, который высказал угрозу взрыва помещения. В результате грамотно спланированной операции Росгвардии, мужчина был задержан. Лица, которые находились в помещении, из него были выведены. Пострадавших в результате инцидента нет», — заявил Владимир Васенин, начальник управления информации ГУ МВД по Москве.
А вот уголовное разбирательство теперь будет. Следственный комитет уже возбудил его по 206 статье (захват заложника). Нападавший — 27-летний россиянин, приехавший в Москву из другого региона. Другие детали оперативники пока не озвучили.
В пакистанской авиакатастрофе выжили трое
В пакистанской авиакатастрофе выжили по меньшей мере три человека. Эту информацию сегодня официально подтвердили местные власти. Сейчас на месте крушения пассажирского лайнера, в городе Карачи, работают аварийные службы. Они разбирают не только останки воздушного судна, но и обломки домов, ведь самолет упал на жилой квартал. Напомним, ЧП произошло вчера. На борту «Пакистанских авиалиний» находилось 99 человек, включая восемь членов экипажа. Уже наверняка известно о том, что 90 человек в самолете погибли. Ущерб, нанесенный жилому району, пока не оценен. На месте постоянно дежурят пожарные машины и скорая помощь.
Российские летчики совершили полеты над Тихим океаном
Российские авиаторы сегодня прошли еще один этап высококлассной подготовки. Два дальних противолодочных самолета ТУ-142МЗ совершили плановый полет над Тихим океаном. Он продолжался порядка 12 часов, за это время самолеты преодолели девять тысяч километров. Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, экипажи успешно отработали навыки полета над поверхностью. В Ведомстве подчеркнули, что полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.