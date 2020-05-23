На захватчика банка в Москве завели уголовное дело. События дня. ФАН-ТВ

Мужчина угрожал взорвать «Альфа-банк» в Москве

Взятие и освобождение заложников в прямом эфире — эта новость сегодня взбудоражила общественность, а любознательных москвичей заставила массово нарушить режим ношения масок и соблюдения дистанции. В одно из столичных отделений «Альфа-банка» ворвался мужчина с сумкой доставщика еды и заявил, что в ней бомба. Сотрудница банка успела позвонить в полицию. Люди сумели покинуть помещение. Когда на место прибыли правоохранители, внутри остался захватчик с одним заложником. Клиент банка не испугался и вступил в диалог со злоумышленником, который рассуждал о жизни и употреблял спиртное. Заложник вел прямую трансляцию происходящего в социальных сетях. Необычайность инцидента заключается в том, что захватчик не выставлял никаких конкретных требований. Кроме одного — привезти в банк Ольгу Бузову. Даже попытался дозвониться до артистки в одной из социальных сетей. Беседы за закрытыми дверьми завершились штурмом, в результате которого мужчину задержали.

«В здание одного из банков, которое расположено на улице Земляной Вал (находится сейчас за моей спиной) зашел мужчина с сумкой, который высказал угрозу взрыва помещения. В результате грамотно спланированной операции Росгвардии, мужчина был задержан. Лица, которые находились в помещении, из него были выведены. Пострадавших в результате инцидента нет», — заявил Владимир Васенин, начальник управления информации ГУ МВД по Москве.

А вот уголовное разбирательство теперь будет. Следственный комитет уже возбудил его по 206 статье (захват заложника). Нападавший — 27-летний россиянин, приехавший в Москву из другого региона. Другие детали оперативники пока не озвучили.