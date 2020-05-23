Исхудавшая Пугачева покорила своих поклонников красотой

Москва, 23 мая. Эстрадная певица Алла Пугачева в очередной раз восхитила своей красотой и талантом звезд российского шоу-бизнеса.

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого запечатлена его супруга, игриво дефилирующая перед крыльцом их загородного дома. На Пугачевой были голубые облегающие джинсы и укороченная джинсовая куртка. Образ дополняли полупрозрачные черные перчатки и кроссовки белого цвета. Пугачева дефилировала перед камерой под аккомпанемент известной песни американского музыканта Роя Орбисона — «О, Красотка» (Oh, Pretty Woman).

«Хороша», — подписал видеоролик Галкин.

Многочисленные поклонники и звезды российского шоу-бизнеса были восхищены свежим образом Пугачевой. Подписчики отметили, что Примадонна прекрасно выглядит для своих лет, а ее фигуре и внешности могут позавидовать даже молодые девушки.

«Ну, что сказать — девчушка», — отметила актриса Эвелина Бледанс.

«Классная девчонка», — написала блогер Наталья Ящук.

Российская певица Лолита Милявская оставила комментарий, состоящий из смайликов бомбы, сердечка и полыхающего огня, намекая на сногсшибательный образ Пугачевой. Фанаты Примадонны отметили, что певица выглядит счастливой и радостной, благодаря чему у них также поднялось настроение.

«Очень хороша», — пишет idadostman.

«Нет слов, замечательная певица, восхитительная женщина, потрясающая жена и заботливая мама для своих детишек! Дай бог здоровья!» — желает skriuchenkova9.

«Как всегда, очень стильная», — отмечает nino_chesner.

«Всем бы так выглядеть в 70, потрясающе», — пишет zufomani45.

Ранее дочь Пугачевой и Галкина поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем, прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о Дне космонавтики.