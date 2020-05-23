В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста в РФ

Москва, 23 мая. Перспектива снижения пенсионного возраста маловероятна, поскольку при повышении государство экономит значительный объем средств, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее такую инициативу на случай критической ситуации на рынке труда в связи с пандемией коронавируса предложила доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то, что у нас сейчас идет еще переходный период», — пояснил Нилов.

Он также отметил, что для борьбы с безработицей необходимо точечно поддерживать наиболее проблемные отрасли экономики, усилить работу центров занятости, а также развивать систему переобучения и переквалификации. Прежде всего, следует обратить внимание на создание рабочих мест для молодежи и людей предпенсионного возраста.

Напомним, Мирзабалаева предположила, что эпидемия COVID-19 может способствовать сокращению вакансий на рынке труда, поэтому снижение пенсионного возраста будет вынужденной мерой. По мнению экономиста, этот процесс должен быть дифференцированным и гибким, передает Федеральное агентство новостей.