Познер обнародовал личную переписку с Михалковым

Москва, 23 мая. Известный советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер принял решение обнародовать личную переписку после обвинений режиссера Никиты Михалкова во лжи. Подробности о конфликте можно прочитать в личной колонке журналиста на его сайте.

Познер подчеркнул, что продолжать обсуждения больше не намерен, как и говорить о выпуске передачи Михалкова «Бесогон».

«Да и комментировать его программу тоже не буду, поскольку это не только бессмысленно, но и означало бы опускаться на уровень, который я считаю для себя недопустимым», — написал Владимир Познер.

В том выпуске Никита Михалков рассказывал, что Билл Гейтс намерен чипировать людей на всей планете. Владимир Познер подчеркнул, что с уважением относится к таланту режиссера, с которым он знаком давно. По словам телеведущего, они придерживаются совершенно разных взглядов и не симпатизируют друг другу.

Ведущий авторской передачи «Познер», выходящей на Первом канале, написал режиссеру личное письмо и попросил его нигде не публиковать. Также телеведущий обвинил оппонента в манипулировании сознанием своих зрителей. Однако Михалков просьбу не исполнил и прочитал отрывки из письма в эфире очередного выпуска «Бесогона». В ответ журналист выложил полную переписку с режиссером.

«Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее Вы не страдали: Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина, цензура Вас не коснулась, и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко», — отметил Познер.

Ранее Владимир Познер признался, что посмотрел новый выпуск программы актера и режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV», но пока еще не решил, стоит ли на него реагировать. Телеведущий рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что в данный момент раздумывает, будет отвечать оппоненту или нет. Журналист обратил внимание, что не хочет «рубить сгоряча, аргументы должны быть весомыми».