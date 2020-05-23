Ищенко дал неутешительный прогноз в отношении окружения Зеленского

Киев, 23 мая. Президент Украины Владимир Зеленский имеет шансы остаться у власти, но его ближайшее окружение должно смениться. Такой прогноз высказал политолог Ростислав Ищенко.

Текущая политическая ситуация на Украине демонстрирует готовность оппозиции лишить постов «шайку Зеленского» к наступлению осени. Уже в октябре пройдут региональные и досрочные парламентские выборы.

Многие в стране полагают, что Зеленскому самому пора уйти в отставку, но Ищенко считает, что этого не случится, поскольку президентской кампании на Украине не наблюдается.

Таким образом, Зеленский, вероятно, сохранит свой пост, но его окружение ждут неутешительные перемены.

«Не могу сказать, получится ли у них, так как слуги Зеленского, понимая, что второго шанса не будет, вцепились в свои кресла, понимая, что у них выбор — от пяти лет до полутора и все, они на свалке политики. Так что они активно противостоят досрочным парламентским выборам», — пояснил эксперт.

По его мнению, нынешний национальный лидер абсолютно никому не мешает. При этом на ближайших же выборах Зеленский очевидно потеряет монобольшинство, а их результаты покажут, насколько упал рейтинг «слуги народа».

Ищенко предполагает, что политическое будущее Украины во многом будет зависеть от главы МВД Арсена Авакова. Победу одержат те силы, чью программу поддержит министр, пока же он старательно занимает нейтралитет, но сильная власть любой из сторон может стать источником больших неприятностей для Авакова.