В Госдуме назвали истинные цели информационных вбросов США о коронавирусе в России

Москва, 23 мая. Власти США не смогли справиться с эпидемией коронавируса, продемонстрировав свою несостоятельность в социальной политике.

При этом слабая политика в социальной сфере и многочисленные проблемы в системе здравоохранения не беспокоят американских чиновников, так как вместо того, чтобы направить свои усилия на решение существующих проблем, они решили убедить простых американцев в том, что подобная ситуация якобы сложилась и в других странах.

Госдепартамент США объявил грант в размере 250 тысяч долларов, который смогут получить авторы доклада, «разоблачающего дезинформацию» об эффективности системы здравоохранения России.

Депутат Госдумы Иван Абрамов выразил уверенность, что действия властей США являются очередной рекламной акцией, с помощью которой Вашингтон рассчитывает восстановить подмоченную коронавирусом репутацию, передает «ПолитРоссия».

«Это очередной пиар ход, чтобы что-то просто сказать. Мы уже сколько этих расследований видели? На моей памяти их было очень много. Ни одно из них ничем не закончилось. Когда расследование заканчивается, то предъявляются факты. Будем давать оценку, когда предъявят факты. А так, пусть кто угодно объявляет гранты», — пояснил парламентарий.

В настоящее время США сохраняют мировое лидерство по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В США зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев заражения, почти 100 тысяч человек умерли. При этом индекс смертности от коронавируса в США находится на уровне 6%. На территории РФ зафиксировано 336 тысяч случаев коронавируса, более 3,3 тысячи человек скончались. Индекс смертности от коронавируса в России составляет 1%.