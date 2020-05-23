Коронавирус выявили у игрока «Спартака» Бакаева

Москва, 23 мая. Медики выявили коронавирус у полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что в четверг все игроки футбольного клуба, тренеры и члены персонала, которые задействованы в подготовке к возобновлению сезона, проходили тестирование на коронавирусную инфекцию. Положительный результат исследований получили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. При этом у последнего в крови были обнаружены антитела к опасной инфекции, и он остался на домашнем карантине.

«Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров», — говорится в сообщении.

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что результаты исследований Бакаева свидетельствуют об острой фазе заболевания. Он отметил, что у футболиста отсутствуют клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшем будущем спортсмен пройдет дообследование.

«Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов», — добавил Бутовский.

Что касается Романа Зобнина, то он уже перенес инфекцию и больше не является ее переносчиком, а значит, он не несет опасности для окружающих.