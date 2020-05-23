Дарья Повереннова взбудоражила фанатов снимком в нижнем белье

Москва, 23 мая. Российская актриса Дарья Повереннова восхитила поклонников эффектной фигурой. Новый снимок артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Под фотографией артистка написала большой пост и призналась, что почти три месяца не пила кофе. На фотографии звезда предстала в нижем белье со стаканом воды в руках.

«Заменила его на кружку кипятка натощак, но после бега. И хочу сказать, что без кофе жить проще! Еще одной зависимостью меньше», — написала Дарья Повереннова.

Артистка также рассказала, что отказалась от молока, которое пила исключительно с кофе. Дарья добавила, что исключила из своего рациона сыры и кисломолочные продукты.

«Заметила одну вещь: мне стало легче удерживать свой вес, несмотря на мою любовь к орехам и сухофруктам. Это мой десерт. Фруктов ем крайне мало. Основу моего рациона составляет белок (мясо), овощные салаты, немного черного бездрожжевого хлеба», — поделилась Дарья Повереннова.

Поклонники артистки пришли в восторг от фигуры 47-летней звезды

«Очень красивое фото, и вы, конечно, бесподобны!» — написала ptichka7219. «Отлично выглядите, Дарья. Я от всего отказалась, отчего и вы, плюс отказалась от сахара, но гораздо раньше, чем вы», — рассказала aghatadegroot. «Вот то, что мне надо! Вы молодец, а у меня ни бега, ни правильного питания!» — отметила pekhterevatyana. «Останавливает вечная отговорка — нет времени», — призналась jjjjjjjjj789.

Российская поп-певица Глюкoза порадовала поклонников идеальной фигурой, которую ей удается поддерживать на самоизоляции. Певица опубликовала на своей странице Instagram снимок, на котором она запечатлена в белом топе. При этом через топ можно было заметить полное отсутствие нижнего белья. Артистка хотела продемонстрировать своим подписчикам идеальную фигуру, которую ей удается сохранять на самоизоляции, однако внимание фанатов было приковано к отсутствию белья.