Шаляпин раскрыл причины ненависти со стороны 80-летней Светличной

Москва, 23 мая. Эстрадный певец Прохор Шаляпин поделился подробностями расставания со звездой кинофильма «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Знаменитости неожиданно перестали общаться после двух лет близких отношений.

По словам исполнителя, инициатива расставания принадлежала актрисе, а причины этого кроются в характере артистки.

«Ей приснился сон, в котором я ее пытался задушить. И из-за этого сна она перестала со мной общаться. Ей показалось, что я хочу ее убить», — пояснил Шаляпин в интервью Kp.ru.

При этом музыкант не обижается на Светличную, с которой ранее весело проводил время и даже пил водку. Теперь же актриса «люто ненавидит» певца.

Шаляпин считает, что всему виной творческая личность Светличной, а также возраст. По мнению исполнителя, у 80-летней артистки могут быть «заскоки».

Кроме того, певец предположил, что завистники могли наговорить актрисе небылиц про него, что могло также стать причиной решения разорвать отношения.

Ранее друг Шаляпина Виктор Панкратьев раскрыл общественности, что у Светличной и Шаляпина был тайный роман, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Сама же знаменитость опровергла факт отношений.