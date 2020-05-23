Клинцевич рассказал, как США ставят мир на порог ядерной катастрофы

За всю свою современную историю Россия никогда не проводила ни одного из видов испытаний атомного оружия — и обвинения ее в этом со стороны Соединенных Штатов, вышедших из всех международных договоров, выглядят по меньшей мере кощунственно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость газеты Washington Post, которая, ссылаясь на источник в американском Белом доме, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность испытаний ядерного оружия — впервые с 1992 года. Поводом для подобного рода дискуссий стала информация, что Россия и Китай сами якобы занимаются подобными вещами, втайне взрывая на полигонах атомное оружие малой мощности. Проведя собственные «экспресс-испытания» и «ответив» тем самым на «вызовы» со стороны Москвы и Пекина, Вашингтон планирует получить преимущество в грядущих переговорах по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

«Вопрос о том, насколько безопасными могут быть испытания ядерного оружия, в общем-то, риторический, — заметил Клинцевич. — Вред экологии очевидный. Но тут ведь есть еще момент с международными договорами: впервые с 1992 года мы обсуждаем тему применения (хоть и в учебных целях!) атомного оружия. А до этого Соединенные Штаты ставили буквой «зю» Иран и Северную Корею только за то, что те пытались производить плутоний для создания боеприпасов и обеспечения своей безопасности».

Сенатор добавил, что действия США были оправданы в связи с исполнением соглашения о нераспространении ядерного вооружения, которое является важной составляющей международной стабильности. Однако теперь американцы сами действуют этому соглашению во вред, выходя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу и договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«И вот теперь, игнорируя все заключенные ранее соглашения, нравственные категории, а также здравый смысл просто на уровне абсолютного эгоизма, они проводят в жизнь свою излюбленную теорию «однополярного мира». В этом вымышленном «мире» США играют роль исключительного государства, которому ведомо, как должен жить весь остальной мир. В то же время для самих американцев не писаны никакие правила, они могут просто плюнуть на все, что ранее сами же и подписывали — и не ожидать за это никакой расплаты», — заявил парламентарий.

Собеседник ФАН в ужасе от предвыборной милитаристской риторики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа: заявления о строительстве «супер-пупер ракет» и атомных боеприпасов малой мощности, а также о возможности ведения локальной войны с ограниченным применением ядерного вооружения — все это, по словам Клинцевича, способно повергнуть в ужас любого здравомыслящего человека и вызвать крайнюю озабоченность у любого нормального государства.