Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 23 мая.

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил Алексей Резников. Киев собирается «разоружить и демобилизовать» Донбасс в августе.

У больных диабетом появляется ксероз, который может привести к синдрому диабетической стопы, предупредили медики. Назван предупреждающий о высоком сахаре в крови симптом.

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на 2021 год, учитывая расходы в связи с COVID-19. Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию с учетом расходов из-за коронавируса.

В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали не применять оружие, заявил Александр Чалый. В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма.

Резников заявил, что у жителей Донбасса с российским гражданством не будет возможности быть избранными. Украинский министр пригрозил жителям Донбасса с российскими паспортами «утилизацией».

Производство вакцины от нового типа коронавируса планируется начать в России к концу лета, сообщил Гинцбург. Директор Центра Гамалеи назвал сроки начала производства вакцины от коронавируса.

По имеющейся информации, внутри здания могут находится преступник и пятеро заложников. Полиция проверяет информацию о захвате заложников в банке в Москве.

Зеленский не сумел урегулировать конфликт в Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса. Медведчук раскритиковал Зеленского за год бездействия на посту президента.

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в заседании Совбеза ООН, посвященном Крыму. В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН.

Продюсер подчеркнул, что пандемия ударила не только по селебрити, но и по всем людям, связанным с искусством. Пригожин поддержал Тарзана, призвавшего власти помочь артистам.