Эксперты указали на желание Турции закрепить вмешательство в Ливию за счет поддержки США

Турция ради собственных геополитических интересов в Средиземноморье и Северной Африке намерена заручиться поддержкой союзника по НАТО – США, несмотря на определенные разногласия между ними, поскольку ее позиции за последнее время серьезно пошатнулись в этом регионе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Таким образом он прокомментировал публикации ряда арабоязычных СМИ о телефонном разговоре между пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и министром национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, в котором якобы была подтверждена солидарность, единство и сплоченность членов НАТО. Стоит отметить, что по большей части их беседа коснулась ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке, а также укрепления сотрудничества в различных сферах. Примечательно, что Калын фактически открыто попросил помощи у Вашингтона для поддержания так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которому активно помогают турецкие власти, нарушая тем самым оружейное эмбарго ООН и резолюцию Совбеза международной организации.

По словам эксперта, интересы США и Турции в Ливии в настоящее время действительно могут совпасть, поскольку Вашингтон рассчитывает на возобновление прежних отношений с союзником по альянсу, а Анкаре сейчас крайне необходима серьезная поддержка из-за конфронтации с рядом европейских государств, прежде всего с Грецией и Италией. Однако, предупреждает он, скорее всего, такое взаимодействие не пройдет безнаказанно для турецкой стороны, которую Соединенные Штаты в итоге выставят козлом отпущения за дальнейшие события в регионе, чтобы поддержать свой «демократический» имидж.

«Это имеет определенный смысл, потому что позиции Турции в Средиземноморье сейчас сильно пошатнулись. Ее отношения с Евросоюзом и с отдельными странами, особенно с Грецией и Италией, являющимися достаточно серьезными игроками в этом регионе, очень напряженные. В свою очередь Соединенным Штатам наплевать на кого опираться, лишь бы усилить свои позиции на европейском континенте. Ливия — это как раз та точка, в которой могут сойтись интересы США и Турции. Здесь Вашингтон вполне может осуществлять очень широкий спектр воздействия, одев белые перчатки и сделав впоследствии из турок козлов отпущения, которые будут отвечать за дальнейшие события в Ливии и откровенное нарушение международных законов и решения Организации Объединенных Наций. Их беседа в очередной раз подтверждает взаимное желание крепче схватиться зубами в Северную Африку», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, специалист по международной политике констатировал, что попытка Турции заручиться поддержкой сильного союзника обусловлена большими проблемами на фоне серьезных разногласий с Европой и провальных операций в Сирийской Арабской Республике. Он добавил, что привлечение Соединенных Штатов необходимо Анкаре для сохранения своего прежнего геополитического курса в Средиземноморском регионе.

«Естественно Анкара хотела бы иметь такого союзника, как США с его шестым флотом в Средиземном море, чтобы укрепить свои позиции. Здесь просматриваются явные политические интересы турецких властей, желающих укрепления в этом районе, потому что в Сирии они серьезно «обгадились», — заключил Анохин.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, американским властям, безусловно, очень выгодно укрепление сотрудничества с одним из важнейших членов Североатлантического альянса. Однако, полагает аналитик, такая «дружба», скорее всего, не продлится долго ввиду наличия множества противоречий между двумя странами по целому ряду вопросов.

«Турция очень значимый игрок и ее окончательная потеря может обернуться катастрофой для американской внешней политики на Ближнем Востоке. Позиции Соединенных Штатов там и так ослабли в результате целого ряда поражений, дорогостоящих войн и конфликтов. Понятно, что их задача попытаться снова вовлечь Турцию на свою орбиту. Турция прекрасно понимает, что когда ухудшаются отношения с США, то в ее интересах развивать взаимодействие с другими странами, например, с Россией. Когда ухудшаются отношения с Россией, то опять-таки начинается обратный процесс. Это понятно, ведь мы живем в быстро меняющемся мире, турбулентном, непредсказуемом и многополярном, где нет жесткой сцепки. В основе этих изменений лежит уже не идеология, как раньше, а национальные интересы», — отмечает эксперт.

Также представитель Центра исследований проблем безопасности РАН обратил внимание на то, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп является достаточно расчетливым человеком, не любящим тратить деньги попусту. Собеседник считает, что, несмотря на желание США возобновить былые отношения с Турцией, поддержка деятельности Анкары в Северной Африке, скорее всего, ограничится лишь словесными заверениями, а не какой-то конкретной военной помощью марионеточному протурецкому «правительству» Файеза Сарраджа в Триполи.

«У Соединенных Штатов сейчас своих забот хватает начиная от борьбы с новым коронавирусом (COVID-19 — Прим. ФАН), конфронтации с Китаем и так далее. Помощь какая-то (Турции и ПНС Ливии — Прим. ФАН), возможно, и будет осуществлена, но скорее словесная, ведь Трамп любит считать деньги. Американский опыт Афганистана и Ирака, которые обошлись стране в 8 триллионов долларов, у него перед глазами, и он предпочитает не тратить деньги, а получать выгоду от сделок. Поэтому я не думаю, что будут вкладываться миллиарды долларов, тем более в нынешний кризис, для оказания помощи ПНС», — подытожил Константин Блохин.

Напомним, турецкие власти продолжают агрессию в Ливии, подрывая усилия международного сообщества и ООН по мирному политическому урегулированию ливийского кризиса. Анкара в рамках военного соглашения с ПНС поставляет контрабандой вооружения незаконным вооруженным формированиям в Триполи, а также осуществляет переброску сирийских наемников, которые пополняют живой силой бандитские группировки триполитанского режима, состоящие зачастую из членов запрещенных в России террористических организаций, таких как «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «ИГИЛ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.