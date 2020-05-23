Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами у водителей большегрузов

Санкт-Петербург, 23 мая. Специалисты проанализировали зарплаты водителей большегрузного транспорта в 70 крупнейших городах России. Исследованием данного вопроса занимались представители сервиса Superjob.

Так, по данным сервиса, водитель большегрузного транспорта в Северной столице в среднем получает 70 тысяч рублей в месяц. В Ленинградской области работодатели готовы платить за этот труд до 58 тысяч рублей в месяц. В Москве заработная плата водителей большегрузного транспорта несколько больше — до 85 тысяч рублей в месяц.

В других крупных городах России средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске — 51 тысячу рублей, в Екатеринбурге — 57 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 53 тысячи рублей, во Владивостоке — 64 тысячи рублей, в Челябинске — 49 тысяч рублей, в Омске — 45 тысяч рублей в месяц.