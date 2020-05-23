США пытаются возложить на РФ ответственность за свой провал в борьбе с коронавирусом

Москва, 23 мая. Власти США оказались бессильными перед эпидемией коронавируса, что лишний раз подтверждает неспособность и неумение Вашингтона быстро решать важнейшие социальные задачи. При этом американские чиновники не стали анализировать ситуацию и проводить работу над ошибками, а решили убедить своих граждан в том, что в других странах якобы существуют аналогичные проблемы.

Госдепартамент США объявил тендер на создание статей, которые позволят «разоблачить эффективность системы здравоохранения России». Грант в размере 250 тысяч долларов получит тот, кому удастся найти и предоставить доказательства занижения уровня смертности от коронавируса в России. Американские политики надеются доказать своим гражданам, что данные о смертности от коронавируса в России якобы на 70% выше, чем гласит официальная статистика.

Посольство России в США подвергло критике инициативу Госдепа США, отметив, что подобные действия в период эпидемии наносят существенный вред двусторонним отношениям, которые и так находятся на весьма низком уровне по вине Вашингтона.

Российские дипломаты отметили, что действия Вашингтона направлены на поиск виновных в собственных недоработках, жертвами которых становятся простые американцы. В российском посольстве отметили, что грант в размере 250 тысяч долларов необходимо потратить на спасение жизней американцев, а не на очередную «охоту на ведьм».

Глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН, американист Павел Подлесный назвал предсказуемым поведение американской стороны в данной ситуации. При этом американские чиновники не способны увидеть существенные отличия между системами здравоохранения США и РФ, а также разницу в подходе к решению проблем.

«Все-таки в США, Испании, Италии и некоторых других странах умерло очень много людей. У нас очень много выздоровело, а умерло совсем мало. Это их очень волнует. Они считают, что это не результат лечения, а «погрешность» статистики. Правда, это ничем не доказано. Если хотят доказывать — пусть делают. 250 тысяч долларов — это курам на смех», — пояснил он.

Подлесный также добавил, что США в очередной раз пытаются испортить репутацию российских властей с помощью мелкой информационной провокации. При этом Госдепартамент США впустую потратит немалые средства, которые стоило бы направить поддержу собственной системы здравоохранения, которая оказалась бессильна перед лицом коронавирусной инфекции, передает Nation News.

«Очередная мелкая пакость со стороны Госдепа — не первая и не самая крупная. Так будет и дальше в отношении России и Китая. Особенно будут доставать КНР. Америка, как ни крути, опростоволосилась, борясь с коронавирусом — не смогли наладить все, как надо», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что США лидируют по числу подтвержденных случаев коронавируса. К настоящему моменту в США зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, более 97 тысяч человек скончались. Индекс смертности от коронавируса в США сохраняется на уровне 6%. В России зафиксировано 336 тысяч случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 3,3 тысячи человек, в результате чего индекс смертности составляет около 1%.