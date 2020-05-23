Самонкин считает, что благодаря политике Асада Сирия борется с COVID-19 лучше, чем США

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики сообщило о регистрации 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране. В настоящее время САР является одной из наименее пострадавших от эпидемии стран, где насчитывается только 70 заболевших граждан.

Политолог Юрий Самонкин заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что Сирия не страдает от вируса благодаря тому, что ее руководство гораздо больше заботится о внутренней обстановке, нежели страны Запада.

Коронавирус в Сирии

В заявлении ведомства, которое цитирует агентство SANA, сказано, что общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сирии увеличилось до 70. К настоящему времени 37 зараженных выздоровели, еще четверо скончались от вируса.

По данным министерства здравоохранения, с начала этого месяца в Сирии не было зарегистрировано ни одного заражения коронавирусом. Первый случай зафиксировали в стране 22 марта. Тогда вирус обнаружили у человека, прибывшего из-за рубежа.

Ранее руководство САР, чтобы сдержать эпидемию в стране, приняло решение о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без острой на то необходимости. По распоряжению главы государства Башара Асада в Сирии ввели общенациональный комендантский час сразу после регистрации первого случая заражения COVID-19.

Кроме того, власти страны приняли немалое число превентивных мер для борьбы с вирусом в стране. Так, в различных городах и деревнях по всей Сирии правительственными силами проводится дезинфекция общественных мест.

Минздрав САР регулярно рассылает в провинции медикаменты для готовности больниц к возможному приему инфицированных. Для противостояния COVID-19 в Сирийской Арабской Республике организовали масштабное производство защитных медицинских масок и антисептиков.

Парадоксальная статистика

По мнению политолога, президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, ситуация с коронавирусом показала, какие страны готовы к пандемии, а какие слишком заняты давлением на другие государства и не следят за внутренней ситуацией.

Самонкин отметил, что власти САР всегда больше думали о внутренней политике, в отличие от США, которые сейчас сильно страдают от пандемии.

«Сирийцы достаточно легко переживают COVID-19. Это парадоксальная статистика, когда крупные державы, которые привыкли диктовать миру свои условия, имеют огромный военный потенциал, не справляются с последствиями вируса. На примере Соединенных Штатов мы это прекрасно видим. Такая тенденция связана с тем, что западные страны больше делают упор на внешнюю политику и оборону, нежели тратятся на внутренние нужды. Вирус показал неэффективность системы здравоохранения тех же Штатов, в отличие от Сирии. Она никому никогда не угрожала. Сирийское руководство достаточно миролюбиво, оно тратит подавляющую часть бюджета на социальную сферу, на поддержку граждан», — заявил политолог.

Самонкин считает, что государства, находящиеся в непростых условиях, гораздо легче переносят пандемию.