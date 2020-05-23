США не увидели начала холодной войны после выхода из Договора по открытому небу

Вашингтон, 23 мая. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не свидетельствует о начале новой холодной войны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, Вашингтон и Москва продолжают сохранять хорошие отношения.

«Я не думаю, что это является новой холодной войной», — сказал О’Брайен.

Советник Трампа добавил, что США отправили в Россию аппараты ИВЛ для лечения пациентов с пневмонией COVID-19, передает «Взгляд».

«В начале кризиса они послали нам защитную одежду. В этой связи я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень упорно работать над новым договором по сокращению стратегических наступательных вооружений», — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, он выразил уверенность, что отказ Вашингтона от сделки не повлияет на гражданское авиасообщение.

О выходе США из ДОН Трамп объявил в четверг, 21 мая. Решение Белого дома вызвало критику со стороны американских союзников по НАТО, а также спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Российская сторона подчеркивает, что альтернатив действующему договору нет.