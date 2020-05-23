Гарик Сукачев судится с продюсерами за невыплату 6 млн рублей гонорара

Москва, 23 мая. Российский музыкант Гарик Сукачев пытается отсудить у продюсерской компании шесть миллионов рублей.

Музыкант выступил с концертом в Мурманске еще в 2018 году, однако деньги он так и не получил. Сейчас Гарик Сукачев пытается отсудить эти деньги у продюсеров «Новой сцены».

По условиям договора, продюсеры «Новой сцены» должны были выплатить музыкантам указанную сумму, но компания так и не расплатилась с артистами, хотя прошло уже два года. Сукачев принял решение отсудить заработанные деньги. Суд в первой инстанции музыкант выиграл, но продюсеры подали апелляцию.

Ранее сообщалось, что Гарик Сукачев изменил из-за пандемии коронавируса текст песни про бабушку, которая курит трубку. В своем Instagram Сукачев опубликовал видео, в котором спел песню «Моя бабушка курит трубку» с измененным текстом и призвал своих поклонников чаще мыть руки. Артист посоветовал не просто мыть руки, но и приобрести в аптеке средства личной гигиены.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку COVID-2019.