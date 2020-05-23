RT и Антон Красовский представили фильм про выживших после ИВЛ

Москва, 23 мая. Телеканал RT совместно с российским журналистом Антоном Красовским представили фильм «Выжить после ИВЛ». Лента была снята в Тверской областной больнице в рамках документального проекта «Эпидемия».

Отмечается, что по статистике, большинство подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной опасной коронавирусной инфекцией, спасти не удается. Героями фильма «Выжить после ИВЛ» стали те люди, которые были подключены к ИВЛ на период от десяти дней до двух недель. Они подробно рассказали о том, как заболели COVID-19, а также о своем пребывании в отделении реанимации.

Кроме того, в фильме можно будет услышать рассказы врачей о том, как они боролись за жизни тяжелобольных пациентов. На момент съемок врачи Тверской областной больницы готовились к большому росту заболеваемости. В работе представлены интервью медиков, в которых они рассказывают о том, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала, а также объясняют с чем связанна очередь на скорых, передает RT.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Эпидемия» был презентован фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.