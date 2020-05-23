Бузова хотела вступить в переговоры с захватчиком банка в Москве

Москва, 23 мая. Российская поп-исполнительница Ольга Бузова была готова приехать к отделению «Альфа-банка» в Москве, чтобы вступить в переговоры с захватчиком. Взяв посетителей учреждения в заложники, мужчина потребовал присутствия певицы.

Артистка была шокирована происходящим, но выразила готовность оказать содействие полиции.

«Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была бы готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», — отметила Бузова в разговоре с корреспондентом Ura.ru.

Исполнительница поблагодарила стражей порядка за освобождение заложников, в результате чего ей не пришлось выступать в качестве переговорщика.

«Этот ужас закончился и, слава богу, никто не пострадал», — добавила певица.

Днем 23 мая неизвестный захватил заложников в центре Москвы. Изначально мужчина не выдвигал никаких условий, подчеркивая, что деньги ему не нужны. Позже он заявил, что хочет увидеть Ольгу Бузову, которая якобы у него что-то украла.

В результате операции спецслужб все заложники были освобождены, а нападавший задержан.