Сирия, 23 мая. САА обнаружила схрон с вооружением террористов на западе Даръа. Курдских боевиков подозревают в минировании автомобиля в городе Аль-Баб в Алеппо. Произошел бунт в подконтрольной ХТШ тюрьме в городе Сармада, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон с вооружением террористов в западной части Даръа; ведут перестрелки с боевиками на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направила подкрепления к городу Сармада в Идлибе для подавления бунта в местной тюрьме.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли двух боевиков в результате атаки дрона международной коалиции в Африне.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо.

Международная коалиция: заявила о нейтрализации двух террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сработало СВУ, заложенное в автомобиле одного из протурцеких боевиков. Отмечается, что жертв среди гражданских лиц удалось избежать, пострадали лишь близстоящие здания. Предполагается, что в минировании транспортного средства замешаны курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную террористическую деятельность в зонах оккупации протурецких формирований.

Тем временем появились уточненные сведения о попутчиках бывшего террориста «Исламского государства»1, который погиб в результате удара дрона международной коалиции в Африне. Военный источник в сети Twitter (LennoxGina) передает, что спутниками джихадиста являлись боевики протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники, подконтрольные международной коалиции во главе с США, заявили о нейтрализации двух террористов «Исламского государства» во время последних рейдов в Дейр-эз-Зоре. Агентство новостей Al-Monitor передает, что уничтоженные боевики были известны под именами Ахмад Иса Исмаэль аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи.

Нередко, однако, жертвами в ходе подобных операций становятся гражданские лица. Так, накануне в результате авиаудара военного самолета коалиции по жилому дому в районе Аш-Шабака был убит мирный житель.

Провинция Даръа

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в западной части провинции был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами террористов. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили тайник в ходе проведения работ по разминированию местности. Информация о составе извлеченного вооружения пока не была опубликована.

Напомним, территория Даръа, как и соседней провинции Эль-Кунейтра, полностью перешла под контроль правительственных сил в июле 2018 года в результате операции «Базальт». Как известно, многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

Начались беспорядки в тюрьме в городе Сармада, который контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Информационный портал SOHR передает, что 35 заключенным удалось выбить дверь и завладеть пулеметами. Вооруженные преступники вступили в борьбу с охранниками, однако выбраться им не удалось. Отмечается, что после случившегося к населенному пункту были переброшены подкрепления ХТШ. В настоящий момент среди заключенных все еще сохраняются бунтовские настроения.

Тем временем на юге провинции возобновились перестрелки между военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) и террористами. Противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра и Кафр-Набаль. По предварительной информации, обе стороны несут потери в живой силе.

1 Организация запрещена на территории РФ.