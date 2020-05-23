Рябков считает бесперспективным новый договор по открытому небу

Москва, 23 мая. Новый документ на замену Договора по открытому небу не нужен и не имеет перспектив, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона в настоящее время изучает различные варианты ответа на выход США из соглашения. Об этом сказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале Сергей Рябков.

Американская администрация действует по шаблону, отработанному при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, добавили в МИД РФ.

«Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда», — отметил Рябков.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что РФ якобы «не придерживается» условий соглашения. Трамп добавил, что возобновление договора возможно. Посольство США в Москве направило официальную ноту в российское дипломатическое ведомство о решении начать процедуру по выходу Вашингтона из договора.

Союзники по НАТО призывали США не выходить из Договора по открытому небу, считая его ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе». Об этом сообщило греческое агентство АМНА со ссылкой на свои источники.

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что НАТО становится соучастницей операции по разрушению Договора по открытому небу, безответственно занимая позицию США.