Володина опасается возвращаться на «Давай поженимся!» из-за коронавируса

Москва, 23 мая. Пандемия коронавируса препятствует возвращению астролога Василисы Володиной к съемкам в программе «Давай поженимся». Так телеведущая объяснила вынужденный перерыв.

Володина рассказала, почему она до сих пор не появляется в эфире шоу. Напомним, астролог отказалась от участия в программе в начале эпидемии из-за угрозы подхватить коронавирус.

По словам телеведущей, она скучает по любимой работе, но до сих пор опасается заболеть.

«Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу», — поделилась Володина.

Известно, что коллектив программы старается соблюдать профилактические меры. Так, ведущие проходят регулярные обследования на наличие коронавируса, а перед эфиром у них измеряют температуру.

Кроме того, авторы программы вынужденно отказались от зрителей и даже части персонала. Например, Роза Сябитова и Лариса Гузеева обходятся без стилистов, сами красятся и делают прически. Телеведущим приходится даже сниматься в одних и тех же костюмах, чтобы не допустить риска заболевания.

Во время одного из последних выпусков «Давай поженимся» Лариса Гузеева раскритиковала героиню шоу за то, что та оставила ребенка в родной деревне и отправилась покорять Москву. Телеведущая предложила девушке вернуться на родину, передает «Подмосковье сегодня».