Клинцевич призвал ответить на пропаганду Запада в Сети развитием российских технологий

Москва, 23 мая. России необходимо развивать собственные информационные технологии, чтобы бороться с фейками и провокациями Запада в Сети. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее администрация американской социальной сети Twitter заявила о намерении бороться с недостоверными данными о коронавирусе. Фейки о коронавирусе будут блокироваться специальной программой. Однако позднее выяснилось, что данная программа не будет функционировать на территории России, поэтому все фейки о коронавирусе в русскоязычном сегменте Twitter будут доступны российским пользователям.

Роскомнадзор неоднократно требовал от администрации Twitter блокировать недостоверную информацию о коронавирус, однако американская социальная сеть игнорирует требования российского регулятора.

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что действия администрации Twitter ярко свидетельствуют об использовании двойных стандартов. При этом американская сторона применяет практику двойных стандартов в вопросах, которые имеют мировое значение.

«Абсолютное большинство соцсетей завязано на заграничных хозяевах. Работая в российском сегменте, они участвуют в вещах, которые направлены на дискредитацию России. Они создают условия, которые могут дестабилизировать обстановку в стране, и вступают в противоборство с руководством РФ», — пояснил он.

Клинцевич призвал развивать российские цифровые технологии в ответ на пропаганду Запада в Сети. По его словам, Россия должна занять позицию лидера в этой сфере, что позволит обезопасить граждан и государство в информационном пространстве, передает iReactor.

«Не стоит забывать, что есть опасность, связанная с искусственным интеллектом, и это не на уровне конспирологии. Если мы упустим технологии, то будем стоять в хвосте прогресса», — резюмировал сенатор.

Клинцевич также добавил, что в настоящее время в оборонной сфере РФ используются только отечественные компьютеры и разработки в области информационных технологий. Сенатор подчеркнул, что российские ученые способны полностью обеспечить потребности РФ в сфере информационных технологий, поэтому данный вопрос требует большего внимания со стороны государства.