Названы самые лучшие флагманские смартфоны 2020 года

Москва, 23 мая. Составлен рейтинг лучших флагманских смартфонов, вышедших в 2020 году. В список вошли устройства, обладающие высококачественным OLED-дисплеем, большим временем автономной работы, а также имеющие не менее трех камер на задней панели.

Открывает список смартфон Huawei P40 Pro, ориентировочная стоимость которого составляет 61 тысячу рублей. Аппарат оснащен OLED-дисплеем, который обеспечивает качественную и насыщенную картинку в разрешении 2640x1200. Длительная работа телефона обусловливается использованием батареи, имеющей емкость 4200 мАч.

За ним идет телефон OnePlus 8 Pro, покупка которого обойдется примерно в 107 тысяч рублей. Смартфон имеет экран, выполненный по технологии S-AMOLED, с диагональю 6,78 дюймов и разрешением qHD+. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. На задней стороне смартфона можно обнаружить четыре камеры с разрешениями в 48, 48, 8 и 5 мегапикселей. Разработчики поместили внутрь устройства процессор Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G.

Oppo Find X2 Pro является еще одним из участников рейтинга, его примерная стоимость составляет 108 тысяч рублей. Устройство обладает удивительной эргономичностью и отлично ложится в руку. Экран с частотой 120 Гц соответствует флагманским стандартам. Основная камера имеет объектив на 48 мегапикселей, а также кинообъектив на 12 и телеобъектив на 13 мегапикселей. Аккумулятор имеет емкость 4200 мАч, передает «НьюИнформ».

Тройку лидеров открывает смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G с ценником в 68 тысяч рублей. Мощная батарея является одной из сильных характеристик телефона. Зарядное устройство работает через интерфейсный разъем Type-C, поддерживается функция быстрой зарядки. Устройство оснащено AMOLED экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей.

Серебро забирает iPhone 11 Pro Max за 80 тысяч рублей. Смартфон от компании Apple является одним из самых дорогих гаджетов, имеет «грубую» конструкцию с большими рамками, а также весьма внушительные габариты. У нового поколения iPhone появилась дополнительная камера и улучшенная защита от пыли и воды.

На первом месте оказался смартфон Samsung Galaxy S20+. Камера телефона с разрешением 64 мегапикселей делает идеально четкие и детальные фото. Телефон может создавать видео в невероятном разрешении 8К. Это в 4 раза выше, чем Ultra HD, и в целых 16 раз выше, чем Full HD.