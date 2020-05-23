Захват «Альфа-банка» в прямом эфире наблюдали тысячи пользователей в Instagram. ФАН-ТВ

Единственный заложник, который остался в «Альфа-Банке»в центре Москвы лицом к лицу с злоумышленником, не только не испугался, а вступил с ним в философский диалог. Все это он транслировал на своей странице в социальной сети.

Федор Пименов старался не паниковать и поддерживать непринужденную беседу с террористом, захватившим банк. Злоумышленник отметил, что «пришел к тому, что смерть — это единственный самый а*уенный подарок в жизни. Быстрая смерть — для меня».

Но Федор с ним не согласился, заявив, что лучше уж погибнуть на войне или во сне.

«Либо я узнаю правду, либо я хочу, чтобы я погиб», — повторял злоумышленник неоднократно.

Затем собеседники вспомнили про Ольгу Бузову. Заложнику стало интересно, как девушке удалось стать такой знаменитой, а захватчик заявил, что она непременно должна оказаться здесь и сейчас.

«Нам надо ее сюда, чтобы она рассказала нам всю правду. У меня есть к ней куча вопросов, она причастна ко всему. Она забрала у меня все. Мы никогда не виделись, она меня знает, и я ее знаю. По ощущениям мы с ней знакомы очень давно», — сказал террорист.

В чем именно перед ним виновата Ольга Бузова, захватчик рассказать так и не успел. Группа быстрого реагирования проникла в здание через черный вход и обезвредила его.

Сама звезда Instagram и ведущая «Дом-2» рассказала журналистам, что была готова приехать на переговоры с захватчиком.

«Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», — заявила Ольга.

К счастью этого не потребовалось. Спецслужбы освободили заложника и обезвредили захватчика при этом никто не пострадал, включая самого злоумышленника.