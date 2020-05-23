Силы безопасности Египта ликвидировали более 20 боевиков

Каир, 23 мая. Силы безопасности Египта ликвидировали 21 боевика на Синайском полуострове, планировавших совершить теракт во время праздника Ид аль-Фитр после завершения месяца мусульманского поста Рамадана, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на МВД Египта.

Группа террористов, согласно данным прессы, использовала на севере Синайского полуострова ферму для тренировок и планирования враждебных акций.

«Боевики намеревались совершить теракты во время Ид аль-Фитр», — привел телеканал сообщение силовиков.

По информации министерства, во время операции между силовиками и боевиками завязалась перестрелка, во время которой на ферме были ликвидированы 14 боевиков, еще семеро — неподалеку от дома.

У боевиков были 13 автоматов, три взрывных устройства, пояс смертника и рации, еще один схрон оружия был найден в доме.

При операции ранения получили два сотрудника сил безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии вооружение и боевую технику. Кроме этого, турецкая сторона активно пополняет ряды незаконных вооруженных формирований ПНС за счет переброски сирийских джихадистов из Идлиба, многие из них являются членами запрещенных в России террористических организаций.