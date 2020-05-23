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Путин подписал закон об экспериментальном дистанционном голосовании

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Путин подписал закон об экспериментальном дистанционном голосовании

Москва, 23 мая. Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках будет продлен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, россияне смогут проголосовать дистанционно в Единый день голосования 13 сентября, если у них не будет возможности сделать это по месту жительства.

Чтобы воспользоваться цифровым избирательным участком, гражданину необходимо подать заявление через МФЦ или портал госуслуг. При этом в ряде случаев, установленных Центризбиркомом, следует обратиться в территориальные и участковые комиссии.

Перечень цифровых участков будет утверждаться ЦИК, исходя из предложений местных избиркомов.

В Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов парламентов субъектов РФ, а также глав регионов.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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