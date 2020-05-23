Полевой госпиталь в Дагестане готов к приему больных коронавирусом. ФАН-ТВ

В России появился еще один полевой госпиталь для больных коронавирусом. Новый комплекс на сто коек появился в Буйнакске, что в республике Дагестан.

Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском городе Буйнакске многопрофильный полевой госпиталь на сто коек для больных коронавирусом.

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографическими аппаратами и анализаторами крови.

В мобильном комплексе расположили приемно-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также анестезиологию, реанимацию и лабораторию для исследования и диагностики анализов и проб.

«Главная задача приемно-сортировочного отделения — это прием, сортировка и оказание медицинской помощи больным с коронавирусом. В городе Буденновске с нами проводились учебные занятия по приему больных. Сегодня, прибыв в город Буйнакск, мы развернули палатки, расставили медицинское оборудование», — рассказал Алексей Кузнецов, лейтенант медицинской службы.

По поручению президента России Владимира Путина Минобороны России направляет в республику Дагестан специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.