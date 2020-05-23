Представитель «Альфа-банка» назвал захват отделения «выходкой городского сумасшедшего»

Москва, 23 мая. «Альфа-банк» расценивает захват неизвестным мужчиной отделения организации в Москве как «выходку городского сумасшедшего», заявил в беседе с Федеральным агентством новостей директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.

Ранее в субботу злоумышленник удерживал в здании банка по улице Земляной Вал шестерых человек. Спустя некоторое время полицейские задержали мужчину.

«Мы расцениваем эту ситуацию как конфуз. Это, скорее, выходка городского сумасшедшего, чем что-то серьезное», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники банка сработали четко по инструкции, вовремя нажали тревожную кнопку. По его словам, пообщаться с сотрудниками организации пока не удалось, но им позвонит руководство «Альфа-банка».

«Для людей это в любом случае большой стресс, о размерах поощрений будем говорить после детального разбора ситуации», — указал Гиязов.

Менеджер добавил, что инцидент будут изучать правоохранительные органы, и при необходимости в инструкцию будут внесены дополнения.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев сообщил, что сотрудников отделения банка поощрят за профессионализм в работе в экстренной ситуации.