Киевская полиция опровергла сообщения о взрыве возле офиса Медведчука

Киев, 23 мая. Полиция Киева опровергла сообщения СМИ о взрыве у офиса депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктора Медведчука.

По данным столичных правоохранителей, возле здания несколько человек жгли файеры. Сейчас они задержаны, пострадавших нет.

Накануне ряд украинских изданий сообщил о взрыве возле офиса Медведчука, ссылаясь на данные соцсетей. Данную информацию проверили полицейские.

«Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции», — пояснили в отделе коммуникаций киевской полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.