Руководство «Альфа-банка» поощрит сотрудников захваченного в Москве отделения

Москва, 23 мая. Руководство «Альфа-банка», одно из отделений которого было захвачено злоумышленником в Москве, намерено поощрить сотрудников за профессиональную работу, сообщил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя совета директоров финорганизации Олег Сысуев.

Представитель банка сообщил, что ситуация, в результате которой неизвестный взял в отделении «Альфа-банка» заложников, будет подробно проанализирована. Сысуев добавил, что доволен действием сотрудников отделения банка.

«Мы будем изучать ситуацию, и поощрение сотрудников точно будет, по крайней мере за то, что точно и профессионально сработали», — сказал собеседник агентства.

Неизвестный мужчина в субботу взял в заложники несколько человек в отделении банка в Москве. Позднее он отпустил их, а правоохранители взяли злоумышленника штурмом.