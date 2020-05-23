Хазин назвал РФ единственным мировым игроком, способным на экономический рост

Москва, 23 мая. США, Китай и Евросоюз, в отличие от России, не смогут рассчитывать на экономический рост в ближайшее время. Такой прогноз представил экономист Михаил Хазин.

По его словам, спад экономики начался еще в 2012 году, а на протяжении прошедших лет падение то замедлялось, то ускорялось. При этом эпидемия COVID-19 лишь оказала стимулирующее воздействие на эти процессы.

Фондовый рынок США начал испытывать проблему еще до пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт предполагает, что нынешний американский кризис превзойдет «Великую депрессию» в полтора раза.

«Диспропорции в американской экономике примерно в полтора, а то и в два раза больше», — пояснил Хазин.

Нестабильная ситуация наблюдается также в Европе и КНР. Так, профицит внешней торговли Китая по итогам прошедшего года достиг уровня в 500 млрд долларов. Однако платежный баланс остается дефицитным. Избыточное количество валюты КНР «стерилизуется» при помощи вывода ее в доллары. Таким образом, в китайскую экономику поступает около четырех триллионов долларов, не подкрепленных чем-либо.

РФ же может стать единственным мировым игроком, который будет экономически развиваться в условиях всеобщего спада, как это было во время кризиса 30-х годов. Тогда хорошо сработала принятая в СССР модель индустриализации. Это же может сработать и сегодня.