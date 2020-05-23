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Захватчика банка в Москве взяли штурмом

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Захватчика банка в Москве взяли штурмом

Москва, 23 мая. Правоохранительные органы штурмом взяли злоумышленника, взявшего заложников в отделении банка в центре Москвы.

До этого сообщилось, что заложников удалось вывести из здания банка, захватчик остался один и забаррикадировал дверь.

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