Захватчика банка в Москве взяли штурмом

Москва, 23 мая. Правоохранительные органы штурмом взяли злоумышленника, взявшего заложников в отделении банка в центре Москвы.
До этого сообщилось, что заложников удалось вывести из здания банка, захватчик остался один и забаррикадировал дверь.
Москва, 23 мая. Правоохранительные органы штурмом взяли злоумышленника, взявшего заложников в отделении банка в центре Москвы.
До этого сообщилось, что заложников удалось вывести из здания банка, захватчик остался один и забаррикадировал дверь.
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