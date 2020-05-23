СК РФ завел дело о реабилитации нацизма на жителей Перми и Казани

Москва, 23 мая. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Казани и Перми. Речь идет об отправленных фото нацистских лидеров и предателей Родины на сайт «Бессмертный полк онлайн» во время проведения всероссийской акции, посвященной Дню Победы. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

По информации правоохранителей, житель Казани разместил фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» для трансляции изображения во время акции «Бессмертный полк России».

Вторым фигурантом дела стал житель Перми, который похожим образом разместил на сайте «Бессмертного полка» фотоизображение изменника Родины Власова. По данным правоохранителей, молодой человек ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за угрозу убийством.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают изучать обстоятельства произошедшего и устанавливать всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.

Ранее сообщалось, что организаторы движения «Бессмертный полк» передали в Следственный комитет IP-адреса тех, кто для участия в онлайн-акции отправлял фотографии нацистов.