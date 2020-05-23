Американские аналитики оценили шансы «Академика Черского» достроить «Северный поток — 2»

Москва, 23 мая. Американские журналисты считают, что российскому трубоукладчику «Академик Черский» нужно будет 3–4 месяца, чтобы достроить российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Free news, перевод материала представлен «ПолитРоссией».

Судно «Академик Черский» прибыл в пункт назначения за три месяца. Сейчас оно стоит на якоре в гавани немецкого города Засниц, расположенной у причала порта «Мукран». Там находится основной логистический центр нового российского трубопровода. Однако дата начала строительства откладывается, хотя, казалось бы, все готово к его возобновлению.

«Судну пришлось совершить долгое и трудное путешествие из Находки в Балтийское море», — подчеркнули американские журналисты.

Эксперты обратили внимание на то, что «Академик Черский», вероятно, не сможет включиться в работу из-за американских санкций, под действия которых попадают партнеры «Газпрома», задействованные в строительстве «Северного потока — 2». Также существуют и другие «подводные камни». Так, на Западе говорят, что судну нужна модернизация. С точки зрения американских аналитиков, начало работ может начаться не раньше июня, так как это наиболее благоприятное время с точки зрения климата.

«Корабль, учитывая его скорость укладки труб, может завершить все работы над проектом за 3–4 месяца», — резюмировали авторы материала в Free news.

Немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что вокруг проекта российского газопровода «Северный поток — 2» развернута настоящая борьба при участии бизнеса. Он пояснил, что в данном случае речь идет о европейских сторонниках возобновляемой энергетики и Соединенных Штатах, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа в страны Европы. Борьба будет все более ожесточенной, уверен Александр Рар.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.