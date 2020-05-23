Полиция освободила последнего заложника из отделения банка в Москве

Москва, 23 мая. Полиция освободила последнего заложника из отделения «Альфа-банка» в Москве. Преступник остался один и забаррикадировал дверь.

Ранее один из освобожденных заложников рассказал, что нападавший вел себя спокойно и не выдвигал каких-либо требований. Сотрудникам банка удалось покинуть помещение через запасной выход.

«Мужчина выбросил на улицу записку с текстом «мне не нужны деньги, мне нужна правда», — пояснил информированный источник.

Сообщалось, что мужчина является гражданином России. В Москве он проживает временно, работая доставщиком еды.